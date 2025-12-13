Sorpreso in auto con quasi 17 kg di materiale pirotecnico: denunciato 32enne

I Carabinieri della stazione di Nesima, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania in vista del periodo natalizio e di fine anno, finalizzati a prevenire la detenzione, la vendita e l’uso illegale di materiale pirotecnico che ogni anno mette a repentaglio la pubblica incolumità, hanno denunciato un 32enne, pregiudicato catanese.

Al riguardo, i militari dell’Arma, impegnati nel pomeriggio in un servizio di perlustrazione del territorio, in via Felice Fontana hanno individuato l’auto di un 32enne, a loro ben noto per le sue pregresse vicende giudiziarie, nei pressi di un supermercato.

Avendo fondato motivo, in seguito ad attività info-investigativa, che l’uomo potesse trasportare a bordo del suo veicolo ordigni esplosivi, lo hanno invitato a fermare la marcia.

Non appena il 32enne è sceso dall’auto ha mostrato da subito insofferenza al controllo, alimentando il sospetto che stesse occultando qualcosa di illecito che in effetti è stato trovato, poco dopo, al momento dell’apertura del portabagagli dove erano contenuti petardi rudimentali.

Il materiale sequestrato, infatti, ammonta complessivamente a quasi 17 chilogrammi di peso lordo. Sono stati trovati 200 ordigni esplosivi del tipo bombe carta (“candelotti”) e 70 ordigni esplosivi del tipo bombe carta (“caramelle”) di forma cilindrica, entrambe le tipologie di manufatti risultano avere un rischio potenziale elevato e una micidiale portata offensiva poiché capaci di esplodere in massa.

Dopo il rinvenimento gli esplosivi sono stati recuperati in sicurezza.

Gli specialisti hanno poi verificato e certificato la tipologia del materiale rinvenuto, accertandone la catalogazione e la potenziale pericolosità connessa alla detenzione massiva in ambiente civile, parificandole a “bombe” ex art. 30 TULPS.

I Carabinieri quindi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 32enne.

L’attività dei Carabinieri di Nesima conferma l’impegno costante dell’Arma di Catania finalizzato a garantire, alla popolazione, un periodo di festività sicuro e privo di incidenti causati dall’uso indiscriminato e illegale di materiale esplodente.