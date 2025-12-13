Sfruttamento della prostituzione, arrestato 57enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di un uomo di 57 anni. L’accusa è di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Le indagini, condotte dai militari sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno avuto inizio da una denuncia presentata presso i Carabinieri da un cittadino che, aveva notato nei pressi dell’abitazione in uso all’indagato, un continuo viavai di diversi uomini nell’arco di poche ore. Da agosto a settembre 2025, gli investigatori hanno messo in campo una serie di attività, tra cui intercettazioni telefoniche, che hanno portato “alla raccolta di prove schiaccianti contro il 57enne”, spiegano i carabinieri. L’uomo, approfittando della vulnerabilità psicologica della sua convivente, ha orchestrato una rete di incontri a sfondo sessuale, gestendo in modo sistematico la prostituzione. Attraverso annunci online, ha procacciato clienti, fornendo dettagli sulle prestazioni, i costi – fino a 100 euro – e i luoghi in cui si svolgevano gli incontri che, avvenivano sia presso l’abitazione della coppia sia presso il domicilio degli avventori.

“Unico requisito imposto dall’uomo era la sua partecipazione o presenza durante gli atti sessuali, evidenziando un controllo opprimente sulla vittima”. “Questa operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro lo sfruttamento e la violenza esercitata sulle fasce più deboli della popolazione. Una costante proiezione verso la tutela della dignità umana e la sicurezza della comunità loro assegnate”, si legge nella nota dei Carabinieri. “I Carabinieri continueranno a lavorare instancabilmente per smascherare e combattere tali attività illecite”.