Lampedusa e il fenomeno migranti, Ricifari: “chi non sta sul molo non capisce l’immigrazione” (vd)

“La migrazione non è un problema ma un fenomeno, bisogno affrontarlo. Credo che oggi qualcosa stia cambiando, ma certamente non è un problema solo dell’Italia, che sta facendo tanto, ma è chiaro che è un problme dell’Europa intera”, ha detto Ignazio Schintu direttore area operazioni, emergenza e soccorsi della Croce Rossa a margine del convegno Migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica, giuridica, culturale “Procedure di accoglienza e interventi sanitari” che si è svolto nella giornata di oggi ad Agrigento. “L’emergenza migranti a Lampedusa in questi anni non è stata tanto gestita bene, ma quest’anno abbiamo organizzato come Croce Rossa una vera e proprio struttura, abbiamo raddoppiato i servizi, ma sopratutto con il metodo Lampedusa abbiamo lavorato in sinergia con tutti gli attori presenti nella struttura dell’hotspot”, ha continuato Schintu.

Secondo i dati diffusi dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che fa capo al Ministero dell’Interno, dicono che gli sbarchi sulle coste italiane sono notevolmente aumentati in questi primi mesi del 2023: 15.823 è il dato aggiornato al 9 marzo (erano stati 5.976 nello stesso periodo del 2022 e 5.995 nello stesso periodo del 2021). Complessivamente, i migranti sbarcati in Italia nel 2022 sono stati 105.129, quasi il doppio rispetto all’anno precedente (67.477). Molto alto anche il numero dei minori stranieri non accompagnati: 1965 nell’anno in corso (ultimo aggiornamento il 7 marzo), sono stati 14.044 nel 2022, 10.053 nel 2021.

Presente al convengo tra gli altri Emanuele Ricifari, dirigente generale di pubblica sicurezza a Roma che la scorsa estate da Questore di Agrigento ha vissuto l’ondata di sbarchi. “Oggi è un sorta di debriefing dell’esperienza fatta sull’isola di Lampedusa. Come tutti i fenomeni terrestri ha una fine, ma non dimentichiamo che abbiamo avuto milleni di migrazioni in particolare in questo tratto di mare che separa l’Europa dall’Africa. Di Lampedusa non dimentico il molo, chi non sta sul molo non capisce l’immigrazione”, ha detto Ricifari.