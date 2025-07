Lampedusa, in pensione il comandante della Tenenza Gdf, Luogotenente Gianno

Il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa, Luogotenente Cariche Speciali Antonino Gianno, in occasione del compimento del 60° anno, raggiunge, oggi, il limite d’età e lascia il servizio attivo. In attesa della designazione del nuovo Comandante, il comando della Tenenza sarà assunto dal Maresciallo Capo Giacomo Rosafio, 34 anni, originario della provincia di Lecce.

Arruolato nelle fila del Corpo nel 1984 presso la Scuola Allievi Finanzieri di Rovigo, il Luogotenente Gianno ha, successivamente, frequentato il 62° corso “Dodecaneso” della Scuola Ispettori e Sovrintendenti (all’epoca denominata Scuola Sottufficiali). Nel corso della ultra-quarantennale carriera nelle Fiamme Gialle, ha ricoperto prestigiosi incarichi in reparti operativi in Veneto e in Sicilia, a partire dal Nucleo Polizia Tributaria di Treviso, dove si è cimentato in complesse indagini a contrasto dell’evasione fiscale, alle Brigate di Avola, Marzamemi e Pachino, assumendo anche il comando di quest’ultima per quattro anni.

Dopo un’intensa esperienza presso la Tenenza di Noto, durante la quale l’Ispettore ha condotto articolate indagini di polizia giudiziaria, il Lgt. Gianno ha assolto, dal maggio 2018 a oggi, le funzioni di Comandante della Tenenza di Lampedusa.

Nel corso degli ultimi sette anni, il Luogotenente Gianno è stato impegnato diuturnamente nel presidio dell’arcipelago delle Pelagie, dirigendo molteplici attività finalizzate alla salvaguardia della vita dei migranti approdati sulle coste lampedusane, ricevendo in innumerevoli occasioni il plauso delle Autorità e della cittadinanza.

A lui il Comandante Provinciale di Agrigento, Col. t.SFP Gabriele Baron, e i colleghi tutti dei reparti insistenti nella provincia, formulano l’augurio di buon compleanno e di “felice meritata pensione”.