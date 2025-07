“I cavalieri” di Aristofane sabato 2 agosto al Teatro dell’Efebo

“I cavalieri”, graffiante commedia di Aristofane, sarà messa in scena sabato 2 agosto alle ore 21:00 al Teatro dell’Efebo con l’adattamento e la regia di Cinzia Maccagnano, già apprezzata regista lo scorso anno nella cavea del Giardino Botanico delle tragedie “Antigone”, della quale fu anche indimenticabile protagonista, e “Sette contro Tebe”, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e critica.

“I cavalieri” di Aristofane dopo 2500 anni rimane un testo attualissimo, portando in scena il potere della retorica, la manipolazione delle masse e la conseguente fragilità della democrazia. Una delle satire politiche più feroci dell’antichità che lascia intendere, attraverso dialoghi surreali e una comicità dissacrante, come, a dispetto del tempo trascorso, i meccanismi della propaganda e della demagogia in grado di ingannare i popoli restino invariati.

Il cast è composto, oltre che da Cinzia Maccagnano, da Luna Marongiu, Raffaele Gangale, Cristina Putignano, Marta Cirello, Andrea Maiorca e Maria Chiara Pellitteri, in scena insieme alle maschere e ai burattini di Luna Marongiu. Musiche originali di Lucrezio De Seta, costumi di Monica Mancini e scene di Linda Passi, che riescono nel difficile ma riuscito compito di fornire un ritratto spietatamente lucido della società contemporanea.