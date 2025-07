I 100 giorni di Pendolino al Libero Consorzio Comunale di Agrigento: il bilancio delle attività

Rifacimento delle strade provinciali, adeguamento strutturale delle scuole della provincia di Agrigento, impegno per il patrimonio, la cultura e l’ambiente. A 100 giorni dall’insediamento, il neo presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, insieme ai dirigenti Testone, Di Carlo, Contino e il consigliere Scicolone, ha tracciato un bilancio sulle attività svolte e quelle su cui si sta lavorando.

“Abbiamo cercato di dare una spinta alla macchina amministrativa della Provincia, che era stata gestita bene, ma abbandonata un pò a se stessa perche i commissari si limitavano solo all’ordine di amministrazione. Sin da subito ci siamo occupati della viabilità, abbiamo finanziato 10 milioni per la manutenzione e ripristino delle strade provinciali, oltre un milione per il patrimonio, e 4 milioni saranno destinati per interventi messa in sicurezza di alcune scuole della provincia per garantire una dignitosa formazione”, dichiara il neo presidente Giuseppe Pendolino.

Per quanto riguarda il tema scuole, si stanno portando a compimento i lavori di ristrutturazione del Liceo Scientifico “Leonardo” che sarà pronto tra il 2026/2027, mentre chiuderà dopo 76anni il Liceo delle Scienze Umane “Raffaello Politi” sito in via Acrone poichè le verifiche statiche sull’edificio hanno dato esiti negativi e da qui la decisione di trasferire tutte le attività, inclusi la segreteria e gli uffici di presidenza, presso la sede dell’ex Fodera, al Quadrivio Spinasanta. Servono invece circa 30 mila per il ripristino dell’Istituto Fermi di contrada Carcarelle chiuso per problemi strutturali.

“Domani con l’ingegnere Di Carlo ci recheremo dall’assessore Aricò per firmare altri accordi sui finanziamenti sulla viabilità, e ci attiveremo anche con il Ministero per avere finanziamenti per gli istituti scolastici come Fermi e Politi e altre scuole che hanno bisogno di maggiore attenzione”; ha sottolineato il presidente Pendolino.

Sguardo anche sulle attività culturali e sul turismo: 122 mila euro sono stati impegnati per la valorizzazione dei territori con sagre e feste patrimoniali, 60 mila sono stati utilizzati per fiere specialistiche sul turismo.

“Stiamo puntando sui siti archeologici anche grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico Valle Dei Templi per cercare di ampliare l’offerta turistica ed evitare il cosiddetto turismo mordi e fuggi ma questo lo dobbiamo fare migliorando le infrastrutture tra i Comuni e valorizzando le zone interne perchè hanno un potenziale e un valore ambientale ed enogastronomico importantissimo”, ha continuato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Durate la conferenza stampa si è parlato dell’aeroporto di Agrigento; il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha destinato 200 mila euro sulla fattibilità del progetto aeroporto, dopo il parere favorevole espresso da Enac sul sito, al fine di rispondere alle osservazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture per l’inserimento di Agrigento nel piano nazionale aeroporti. “Ad oggi nulla di concreto, sottolinea Pendolino, finchè non veniamo inseriti nel piano nazionale aeroporti non mi sbilancio”.