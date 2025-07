”Le vie del cibo della lunga vita”, tra i borghi sicani centenari 4 volte in più della media nazionale

Entra nel vivo il progetto “Le vie del cibo della lunga vita: Valorizzazione del patrimonio agroalimentare e dieta mediterranea nella tradizione sicana” che trasformerà il territorio dei Sicani in un laboratorio vivente per studiare e promuovere i segreti della longevità. Il programma coinvolge oltre 20 sagre e manifestazioni . Dopo l’esordio ad Agrigento e a Siculiana Marina, weekend tra “Terre Sicane Wine Fest” all’Abbazia di Santa Maria del Bosco a Contessa Entellina e alla “Sagra dei frutti della terra” a Cattolica Eraclea.

L’iniziativa è promossa dalla Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani e finanziata dall’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, il GAL Sicani, il Distretto Turistico Valle dei Templi, il Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP, il Consorzio di Tutela IGP Olio Extravergine di Oliva di Sicilia, gli Istituti Professionali di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Agrigento, Bisacquino e Bivona, e la Cooperativa Agricola Zootecnia Tumarrano. L’intervento si inserisce in Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e nel riconoscimento della Sicilia come Regione Europea della Gastronomia 2025.

I numeri sono eloquenti: nei piccoli borghi sicani il numero di centenari è 4,32 volte superiore alla media nazionale (10,37 contro 2,4 ogni 10.000 abitanti), con un dato ancora più straordinario per gli uomini: 11,51 volte superiore rispetto al resto d’Italia. Un fenomeno che ha catturato l’attenzione della comunità scientifica mondiale. Quest’area rappresenta una delle zone di longevità più interessanti al mondo, paragonabile alle celebri Zone Blu. Qui l’alimentazione tradizionale si è preservata nella sua forma più autentica, creando le condizioni ideali per una vita lunga e in salute.