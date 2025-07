Controlli a tappeto a San Leone, il comune di Agrigento: “Il far west è finito”

A nome dell’Assessore alla Polizia Locale al SUAP, Carmelo Cantone, del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, si rende noto il consueto report relativo alle attività svolte dalla Polizia Locale durante il fine settimana del 25 e 27 luglio 2025.

Nel dettaglio: n. 71 violazioni al Codice della Strada per divieto di sosta e transito in ZTL; n. 2 violazioni dell’art. 180 del Regolamento di esecuzione TULPS, per mancata esposizione visibile del titolo autorizzativo e del listino prezzi da parte di alcuni esercenti; n. 5 violazioni dell’art. 20 commi 3 e 4 del Codice della Strada, per occupazione abusiva di suolo pubblico; n. 1 controllo presso una discoteca, finalizzato alla verifica delle emissioni sonore e della capienza, con esito regolare; n. 4 ispezioni e rilevamenti planimetrici e fotografici sullo stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/91, con conseguente intimazione all’esibizione dei titoli autorizzativi; n. 3 proposte di sospensione attività al SUAP, da 3 a 5 giorni.

E il sindaco Miccichè e l’assessore Cantone affermano: “Alla luce di questi dati, intendiamo ribadire con forza che l’impegno del Corpo della Polizia Locale di Agrigento è costante, concreto e professionale. Non si tratta di iniziative isolate: è in atto un piano di controllo duraturo e capillare, messo in campo nonostante l’organico ridotto rispetto alle reali esigenze del territorio. Eppure, grazie allo straordinario spirito di servizio e alla determinazione degli agenti guidati dal comandante, maggiore Vincenzo Lattuca, è stato possibile garantire una presenza attiva ed efficace, anche in situazioni complesse. Il messaggio è chiaro: a San Leone come in tutto il territorio comunale, le regole vanno rispettate. Il “Far West” è finito. Il lavoro proseguirà per tutta l’estate, con lo stesso rigore e la stessa dedizione.”