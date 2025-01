L’arrivo del presidente Mattarella in elicottero allo stadio Esseneto, al via prove di atterraggio 

Al via da questa mattina, poco prima delle 11, le prove di atterraggio dell’elicottero che trasporterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Agrigento. Il capo dello Stato giungerà nella Città dei templi, per inaugurare la nuova Capitale Italiana della Cultura, sabato 18 gennaio. Per questo motivo – a partire da questa mattina – sono in programma delle prove ed esercitazioni dell’elicottero che atterrerà all’interno dello stadio Esseneto.

Con un’ordinanza dirigenziale è stato disposto lo sgombero dell’intera area di via Scavo e lo spostamento temporaneo degli operatori commerciali che solitamente esercitano l’attività durante il mercato settimanale del venerdì. Contestualmente è stata disposta la pulizia straordinaria e il decespugliamento dell’intera via Luigi Sturzo.