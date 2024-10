Lascia l’auto in doppia fila e blocca per un’ora marito e moglie, sfiorata la rissa 

Finiscono di fare shopping per i negozi di via Atenea ma al momento di riprendere l’auto parcheggiata nella vicina via Pirandello trovano un altro veicolo in doppia fila che li blocca per un’ora. Si sono registrati momenti di tensione l’altro pomeriggio nel centro di Agrigento tra una coppia di coniugi e il proprietario di una Peugeot. Quest’ultimo ha deciso di lasciare l’auto in doppia fila, in barba a qualsiasi basilare regola del codice della strada, impedendo di fatto a marito e moglie di poter uscire.

Numerose le chiamate alla polizia locale e alle forze dell’ordine fino a quando, dopo un’ora ad aspettare, si è palesato il proprietario del mezzo. E si è sfiorata anche la rissa, fortunatamente bloccata sul nascere da un carabinieri libero dal servizio e poi dall’intervento di una pattuglia. Nei confronti dell’automobilista indisciplinato è scattata anche una multa.