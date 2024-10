L’ASP di Agrigento è partner internazionale di un progetto per la sicurezza nella produzione del miele

L’ASP di Agrigento è partner internazionale di un progetto transfrontaliero per la sicurezza nella produzione del miele. Già approvato e finanziato dall’Unione europea il piano tra gli stati aderenti

La Commissione europea ha recentemente approvato e ammesso a finanziamento un importante progetto transfrontaliero sulla valorizzazione della produzione del miele, in ambito sia comunitario che extra UE, di cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è partner internazionale insieme al Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei di Valenzano (Italia), all’Universitè de Tecnologie de Compiegne Cedex (Francia) e al Departiment D’Acciò Climatica, Alimentaciò Agenda Rural di Barcellona (Spagna). Realizzato nell’ambito dei partenariati strategici del Programma Erasmus+ per l’istruzione professionale con il coordinamento della Direzione Agricoltura e Foreste di Eskisehir (Turchia), il progetto è denominato “Bringing hygiene, packaging and production requirements EU level for the best Honey” e mira a sostenere la produzione in qualità e sicurezza del miele eliminando le differenze regionali attraverso nuove metodologie di formazione degli operatori del settore basate sulle ICT (information and communications technology) nei processi di produzione e sugli standard igienici del miele locale nei paesi membri dell’Unione Europea e nei paesi candidati.

Nell’intento primario di condividere e mettere in rete i saperi acquisiti, le metodiche e le nuove prassi formative, il partenariato prevede incontri di progetto transnazionali nei vari stati aderenti, anche ad Agrigento, eventi definiti “moltiplicatori” cioè finalizzati alla diffusione e condivisione delle competenze, laboratori tecnico-pratici, ricerche e studi individuali. Per l’Italia, la direzione generale dell’ASP di Agrigento ha aderito all’azione progettuale attraverso il Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria diretto dal dottor Salvatore Giuseppe Vella ponendosi idealmente al centro di un ambito mediterraneo di studi che valorizzerà la biodiversità nella produzione del miele.