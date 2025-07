Lavori di manutenzione straordinaria tra la SS115 e 189, al via gara d’appalto

Scade il prossimo 16 luglio alle ore 12:00 il nuovo termine per la presentazione delle offerte relative al bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore e la S.S. 189 in contrada Tumarrano. La gara in questione riguarda il primo dei quattro lotti funzionali in cui è suddiviso il progetto (per l’esattezza il tratto bivio Borgo Bonsignore – SP n. 61 Montallegro-Ribera). La procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 16 luglio 2025 dalle imprese interessate tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio Comunale di Agrigento,

L’appalto di questo primo lotto ha un importo a base d’asta di 2.791.658,95 euro più Iva (compresi 59.843,40 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). L’importo complessivo dei quattro lotti funzionali di questi importanti lavori ammonta a 19.504.756,87 euro, finanziati dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 17 luglio 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).