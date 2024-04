Lavori sulla Sp71, il sindaco Miccichè incontra i residenti

Dopo il sit-in di protesta dei residenti delle contrade Misita-Zingarello-Cipoluzze per la chiusura al transito della strada provinciale 71, questa mattina nel cantiere si è recato il sindaco Franco Miccichè accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Geelando Principato per verificare lo stato attuale dei lavori e quali sono le richieste dei residenti che “si sentono isolati e considerati cittadini di serie b”. Il primo cittadino avvierà anche un interlocuzione con il Libero Consorzio Comunale per l’installazione dei semafori e dunque l’apertura parziale del ponte.