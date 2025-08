Leo Club Agrigento Host, Turi Lo Sardo nuovo presidente

Venerdì 1 agosto, presso l’Hotel Foresteria Baglio della Luna, si è celebrato il Passaggio di Campana del Leo Club Agrigento Host. Al Presidente uscente Francesco Bonfiglio subentra Turi Lo Sardo. Un nuovo inizio tra continuità e rinnovamento, anche grazie all’ingresso di due giovani soci, Davide Siracusa e Pierluigi Giambrone. L’obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione tra Leo e Lions, e promuovere sinergie con le realtà del territorio. “Ringrazio il mio direttivo e i soci – afferma l’immediato Past-Presidente di Club, Francesco Bonfiglio – per essere stati al mio fianco durante l’anno e auguri al nuovo direttivo per altre soddisfazioni”. Il nuovo direttivo del Leo Club è costituito dal Presidente Turi Lo Sardo, da Francesco Bonfiglio come Immediato Past-Presidente, Angelo Bruna Vice Presidente, Beatrice Burgio Segretario, Davide Siracusa Vice Segretario; Marta Castelli Tesoriere, Pierluigi Giambrone Cerimoniere e Pasquale Fiorica Consigliere. Presenti alla Cerimonia diverse autorità Lions e Leo, tra cui Domenico Levita, Immediato Past-Presidente Distretto Leo 108 Yb Sicilia; Marta Castelli, Vice Presidente Distretto Leo 108 Yb Sicilia; Mariella Antinoro, Presidente X Circoscrizione Distretto Lions 108 Yb Sicilia; Giuseppe Arnone, Presidente di Zona 26 del Distretto Lions 108 Yb Sicilia; Egla Tornambé, Presidente del Lions Club Agrigento Host; Emanuele Gionfriddo, Leo Advisor del Lions Club Agrigento Host e Calogero Spallino, Delegato V della Area Operativa del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. “Ringrazio Francesco Bonfiglio – conclude il nuovo Presidente Turi Lo Sardo – per l’importante lavoro svolto quest’anno. Auguro a me ed ai Soci un anno positivo e prospero, soprattutto al Vice Presidente Angelo Bruna e al Segretario Beatrice Burgio. Alla socia Marta Castelli, invece, ancora auguri per l’onorevole incarico di Vice Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia”.