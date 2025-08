Amichevole Palermo-Manchester City, stop vendita di super alcolici

Stop alla vendita di super alcolici in occasione della partita amichevole Palermo-Manchester City in programma per sabato 9 agosto allo stadio Barbera. Il Suap ha emesso un’ordinanza che “vieta la vendita di bevande superalcoliche” e stabilisce che “la vendita di bevande sia commercializzata in contenitori di vetro e di alluminio o plastica, solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili o compostabili”. La delibera prevede due aree dove saranno attuati i provvedimenti: l’area della cosiddetta movida compresa tra via Roma, via Vittorio Emanuele, la Cala e via Meli/piazza San Domenico, con divieto della 13 dell’8 agosto alle 7 del 10 agosto; l’area dello stadio con divieto dalle 7 del 9 agosto all’1 del 10 agosto.