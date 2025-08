Sorpreso a camminare lungo la linea ferroviaria, denunciato uno straniero

Gli agenti della Polfer di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà uno straniero che, incurante delle regole, si è posto fra i binari incamminandosi lungo la linea ferrata, creando potenziale pericolo alla circolazione.

L’uomo che inizialmente ha cercato di sottrarsi al controllo degli agenti, a seguito di accertamenti è risultato non essere regolare nel territorio italiano e pertanto, raggiunto dal provvedimento di espulsione, è stato condotto a CPR di Caltanissetta, in attesa di rimpatrio. I controlli rientrano nell’operazione “Viaggiare sicuri” del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia