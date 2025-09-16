Leo Club, al via raccolta di strumenti musicali per il carcere di Agrigento
Un’iniziativa solidale in favore della Casa Circondariale di Agrigento
Il Leo Club Agrigento Host, presieduto da Turi Lo Sardo, avvia la raccolta di strumenti musicali, un’iniziativa solidale in favore della Casa Circondariale di Agrigento. Fin a fine ottobre è possibile contribuire portando i propri strumenti al negozio Castronovo Music Shop, in viale Leonardo Sciascia 100 ad Agrigento (zona Villaggio Mosè).
“Può capitare – spiega il Presidente Turi Lo Sardo – di appassionarsi ad uno strumento musicale, acquistarlo e, dopo tempo, di abbandonarlo. Questa è l’occasione per dare una nuova possibilità non solo allo strumento ma anche ai detenuti che con fatica stanno effettuando percorsi di riabilitazione e formazione. Abbiamo proposto il progetto alla direttrice del carcere, la dott.ssa Anna Puci, sempre molto attenta alle nostre idee”. Il progetto prevede anche la collaborazione con bande musicali e istituti a indirizzo musicale del territorio per iniziative future.