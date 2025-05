Leo Club, giornata di prevenzione sul diabete l’1 giugno a San Leone

Una mattina di prevenzione e sensibilizzazione sul diabete di tipo 2 e con screening in vari ambiti della salute, organizzata dal Leo Club Agrigento Host presieduto da Francesco Bonfiglio in collaborazione con il Distretto Leo 108 Yb Sicilia, presieduto da Domenico Levita. Il prossimo 1° giugno 2025, dalle 09:30 alle 13:00, Piazzale Giglia a San Leone, si trasformerà in un punto di riferimento per la salute pubblica, grazie alla presenza di personale medico specializzato che offrirà consulenza, screening gratuiti su diabete, colesterolo, vista, udito, pediatria e neurologia.

L’evento, organizzato con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Agrigento, vede anche la collaborazione dell’A.E.O.P. per il Primo Soccorso e della Protezione Civile. “Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questi screening gratuiti, una occasione preziosa per la comunità” – commenta Francesco Bonfiglio, Presidente del Leo Club.