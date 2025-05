Progetto Dedalo a Fontanelle, i piccoli dell’Anna Frank a lezione di sostenibilità

Si è concluso presso l’Istituto comprensivo Anna Frank di Fontanelle il Laboratorio “Design

Thinking & Sostenibilità” inserito all’interno del progetto Dedalo.

“Un’opportunità per festeggiare il percorso educativo degli alunni e scoprire il giardino della sostenibilità, dove hanno piantato con cura le loro piante adottate”, ha dichiarato il dirigente Alfio Russo. “Al centro di tutte le attività, gli alunni si sono sempre confrontati con temi legati alla natura, alla biodiversità, alla sfida del cambiamento climatico e all’importanza degli alberi e delle piante nelle comunità che abitiamo. Ma anche a concetti come la cura reciproca e il bene comune”.

Durante le attività sono stati utilizzati il disegno, la facilitazione grafica, il gioco, metodologie di co-design per costruire una piccola guida, destinata tra gli altri anche ai policy maker, composta da un mazzo di carte dove trovare buone pratiche, ispirazioni, piccole azioni e progetti per risolvere problemi in modo creativo e cambiare lo sguardo sui luoghi che abitiamo, immaginando degli spazi adatti ad ospitare i bambini e a sperimentare il concetto di comunità multi-specie.

Durante il percorso ogni alunno ha adottato una pianta per un mese. Queste piante sono state successivamente messe a dimora nel giardino della scuola come primo atto di rigenerazione di uno spazio sotto-utilizzato, rappresentando un’azione concreta di forestazione urbana in uno spazio pubblico comunitario.

Il laboratorio continuerà l’anno prossimo con un’altra classe terza. Nella prossima edizione si ripeteranno alcune parti del laboratorio e si completerà la progettazione del mazzo di carte.