Liceo Classico e musicale “Empedocle” perde pezzi: domani protesta studentesca davanti Provincia e Prefettura

Alcuni studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento domani dalle ore 9:00 alle 11:00, manifesteranno davanti alla sede della Provincia e della Prefettura per denunciare le gravi condizioni in cui versa l’edificio scolastico in cui fanne le lezioni.

A comunicare l’iniziativa è un genitore di un alunno del Liceo con una nota stampa e aggiunge: Si tratta dei locali situati presso l’edificio in uso al Liceo Classico Musicale che si trovano all’Ecua (Empedocle Consorzio Universitario Agrigento). Da mesi vengono segnalate infiltrazioni, intonaci che si staccano e seri problemi strutturali. Dopo la dichiarazione di inagibilità dei relativi locali, gli studenti sono stati spostati in aule che non consentono lo svolgimento delle materie di indirizzo.

Erano stati promessi lavori di ripristino entro il 25 febbraio, ma, ad oggi, non sono ancora stati avviati lasciando gli studenti senza adeguate garanzie per il loro diritto all’istruzione e il sereno proseguimento delle lezioni in locali adeguati.

Il comitato studentesco che ha organizzato la manifestazione si augura e confida nella soluzione delle problematiche denunciate e chiede alle istituzioni preposte a garantire l’immediato avvio dei lavori.