L’imprenditore Tommaso Sciara è il nuovo presidente dell’Ance Agrigento 

L’Assemblea dei Soci di ANCE Agrigento ha provveduto ad eleggere alla carica di Presidente il Dott. Tommaso Sciara, che subentra a Carmelo Salamone. Il neo Presidente nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordata, sottolinea l’importanza del settore delle costruzioni nel nostro territorio che rappresenta un tessuto imprenditoriale non indifferente con una leva importante di sviluppo .“Noi che veniamo da lontano” dobbiamo proiettarci alle sfide che ci attendono guardando al futuro con ambizione ricordando che il settore rappresenta una parte della storia imprenditoriale provinciale che ha dato valore aggiunto.

E’ necessario cercare di rendere più attrattivo per le nuove generazioni, il settore che già vanta un numero di addetti significativo. L’edilizia è in continua trasformazione, con competenze sempre in evoluzione e cambiamento, per questo cercheremo di mantenere e sviluppare un percorso di sinergia e cambiamento con le istituzioni, con cui abbiamo sempre collaborato e le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali al servizio delle imprese che cercheremo di rappresentare al meglio.

Il neo Presidente ha sottolineato altresì il ruolo strategico per il settore degli Enti Paritetici, Cassa Edile ed ESIEA-Cpt, quali strumenti per le imprese. Sono stati altresì eletti, nel Consiglio Generale : Vice Presidente Cuffaro Gerlando, Vice Presidente Tesoriere Siracusa Antonio, componenti Di Maria Vincenzo, Sciumè Angelo, Iacopelli Fabio.