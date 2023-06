Lions Club Agrigento, al via bando per assegnazione premi di laurea “Peppino Cultrera”

Anche in questo anno sociale il Lions Club Agrigento Host bandisce un concorso per l’assegnazione di 3 Premi di laurea “Peppino Cultrera”, giunto alla 2^ Edizione. Potranno partecipare i giovani che hanno conseguito la laurea, a decorrere dall’1 giugno 2022, nei corsi di studio attivi presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento – Università degli studi di Palermo – che abbiano discusso una tesi di laurea o trattato un argomento per l’esame finale legati a tematiche culturali, educative, socio-economiche, ambientali, architettoniche del territorio di Agrigento.

Un modo costruttivo per incentivare la cultura, sostenere i giovani e tenere viva la memoria di Peppino Cultrera, un valoroso socio del Lions Club Agrigento Host, che ha ricoperto nel club varie cariche ed è stato Presidente nell’anno sociale 1998/1999, anno del 40°anniversario della fondazione del Club. Una figura di alto profilo umano e professionale che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Con i Premi di laurea in memoria di Peppino Cultrera, i familiari ed i soci del Lions Club Agrigento Host dedicano attenzione ai giovani e premiano i più meritevoli ripagandoli un po’ degli sforzi profusi nello studio.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate online entro il 18 giugno 2023.

Per partecipare sarà necessario compilare il form online (https://bit.ly/3IVXoQb ) e allegare i documenti previsti dal bando pubblicato sul sito web del Lions Club Agrigento Host https://www.lionsclubagrigentohost.it/.

L’ammontare dei tre premi è di cinquecento euro ciascuno.