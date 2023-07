Lions Club Agrigento Chiaramonte: è l’Avv. Danila Sollazzo la nuova Presidente

Si è svolta venerdì 30 Giugno presso l’Hotel Villa Romana di Porto Empedocle, la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Lions Club Agrigento Chiaramonte tra il Dott. Eduardo Sessa e l’Avv. Danila Sollazzo.

La Cerimonia, cui erano presenti numerosi soci nonché diverse autorità lionistiche tra cui il Presidente di Circoscrizione, Rag. Giuseppe Rubino, la Cerimoniera Distrettuale, Avv. Daniela Cannarozzo, e la Presidente di Zona, Dott.ssa Mariella Antinoro, rappresenta un momento molto importante dell’anno sociale che consiste nel passaggio del testimone (il c.d. “martelletto”) tra il Presidente uscente Dott. Eduardo Sessa ed il Presidente entrante Avv. Danila Sollazzo.

L’Avv. Sollazzo, dopo avere ringraziato tutti i soci per la fiducia accordata e la stima riposta nel rivestire il prestigioso incarico ed avere altresì ringraziato il Presidente uscente Eduardo Sessa, ha sottolineato come il Club sia il luogo dove si costruisce e si fortifica il senso della solidarietà e dell’amicizia, dove ci si confronta, si progetta, dove si costituisce la socialità, che è la base del nostro agire. “Dobbiamo sempre ricordare che “Non siamo Lions per essere, ma Lions per fare” e che il mio impegno, la mia dedizione e l’entusiasmo veramente che ho nell’iniziare questo nuovo anno, per quanto grandi possono essere, sono niente senza la vostra collaborazione ed il vostro consenso, senza di voi nessun risultato positivo potrà essere raggiunto perché “La nostra forza è il NOI, espresso dal motto LCI: WE SERVE! Non è l’azione del singolo, per quanto meritevole, che fa la differenza, ma l’unione di persone che nel Club uniscono le loro forze per rispondere ai bisogni umanitari e comunitari.”

In conclusione del suo saluto, la nuova Presidente ha presentato lo Staff che la coadiuverà nello svolgimento di questo incarico: Segretario Claudia RESTIVO, Tesoriere Salvatore DANILE, Cerimoniere Enrico FIORELLA.

A coadiuvare la Presidente Avv. Sollazzo saranno altresì: Primo Vice Presidente Salvatore IMPIDUGLIA, Secondo Vice Presidente Giuseppe PULLARA, G.S.T (Presidente Comitato Service) Giusy Katiuscia Amato e G.M.T. (Presidente Comitato Soci) Carola DEPAOLI.

Tutte persone scelte dal Club proprio per l’impegno e la preparazione dimostrata in questi anni e che sicuramente sapranno lavorare e operare unitamente alla Presidente per la realizzazione degli scopi