Luigi Gentile annuncia la candidatura: “Serve una guida coraggiosa, non ordinaria amministrazione”

“Non è più il tempo delle attese, ma quello dell’azione”. Con queste parole Luigi Gentile annuncia ufficialmente la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative, ponendo al centro della sua proposta una visione chiara e determinata per il futuro della città.

“La nostra città non ha bisogno di ordinaria amministrazione, ma di una guida capace di decidere e di assumersi responsabilità”, dichiara Gentile, sottolineando la necessità di un cambio di passo concreto. La candidatura nasce con l’obiettivo di restituire dignità al territorio, migliorare il decoro urbano e valorizzare il lavoro quotidiano di chi contribuisce alla vita della comunità.

Alla base del progetto politico, tre pilastri fondamentali: efficienza, ascolto e legalità, principi ritenuti indispensabili per rilanciare i servizi essenziali e costruire un’amministrazione realmente vicina ai cittadini.

“Mi candido perché credo che Agrigento meriti una gestione che non lasci indietro nessuno”, afferma Gentile. “Trenta giorni possono sembrare pochi per una campagna elettorale, ma sono sufficienti quando si hanno idee chiare e determinazione. La mia sarà una campagna fondata su impegni concreti, non su promesse irrealizzabili, in continuità con quanto già dimostrato nella mia esperienza professionale e istituzionale”.

Nei prossimi giorni sarà presentata ufficialmente la coalizione di forze politiche e civiche a sostegno della candidatura. Il programma, snello e orientato a risultati immediati, punterà sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune, sul miglioramento del decoro urbano e su una gestione trasparente e responsabile.

“Non mi interessa celebrare piccoli passi. Agrigento ha bisogno di un salto di qualità”, conclude Gentile. “È il momento di restituire orgoglio ai cittadini e dignità a chi lavora per questa terra. La mia candidatura è un impegno chiaro: meno parole, più risultati”.