Ruba un contatore dell’acqua, individuato e denunciato 

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, finalizzati anche al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela dei cittadini.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato in stato di libertà un 46enne residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’attività investigativa è stata avviata quando un cittadino ha presentato denuncia per il furto del suo contatore dell’acqua, installato all’esterno della propria abitazione, lungo la pubblica via.

A seguito della segnalazione, i militari hanno svolto i necessari accertamenti, concentrando l’attenzione sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio grazie all’attenta visione delle immagini, i Carabinieri sono riusciti a individuare l’autore del gesto, riconosciuto in un soggetto già noto all’ufficio.

Dalle risultanze investigative è emerso che l’uomo, nel corso della notte, dopo aver raggiunto l’abitazione della vittima, aveva divelto il contatore idrico posizionato sulla strada, per poi allontanarsi rapidamente con la refurtiva. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 46enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria.