Lampedusa

Migranti, 375 mila euro a Lampedusa per l’accoglienza

Da destinare a attività di comunicazione e promozione turistica, per mitigare gli effetti negativi sulle presenze di visitatori dovuti al fenomeno migratorio

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro per i Comuni siciliani che ospitano nei loro territori centri di accoglienza per migranti. Lo ha disposto con un decreto il presidente della Regione Renato Schifani, che è anche assessore delle Autonomie locali ad interim, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 1/2026.

A Caltanissetta, Lampedusa e Linosa (in provincia di Agrigento), Favignana (nel Trapanese) e Melilli (in provincia di Siracusa) sarà erogata la somma di 375.000 quale quota dei trasferimenti regionali per il 2026 da destinare a attività di comunicazione e promozione turistica, per mitigare gli effetti negativi sulle presenze di visitatori dovuti al fenomeno migratorio. Con un secondo decreto Schifani ha approvato la ripartizione di 1,5 milioni di euro per i 34 Comuni siciliani sedi degli uffici dei giudici di pace. Le somme saranno assegnate, per una quota pari a 1.05 milioni in parti uguali e per i restanti 450.000 euro in base alla popolazione residente

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