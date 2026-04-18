Lite tra vicini a Fontanelle, 55enne colpito alla testa con un bastone 

È di una persona ferita e un’altra denunciata il bilancio di una rissa tra vicini di casa avvenuta l’altro ieri sera all’ingresso di Fontanelle, popoloso quartiere periferico di Agrigento. Un cinquantacinquenne è finito in ospedale con un importante trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa con un bastone. L’aggressore, un cinquantenne, è stato invece denunciato per il reato di lesioni personali.

La lite tra i due vicini di casa è avvenuta poco prima della mezzanotte. Non è chiaro il motivo alla base della zuffa ma tra i condomini, pare, non scorresse buon sangue. Dalle parole si è passati ai fatti con il più esagitato che si è armato di bastone e ha colpito violentemente alla testa il rivale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno riportato la calma. Il 55enne è stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso mentre il 50enne è stato denunciato.