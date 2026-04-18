Agrigento

Lite tra vicini a Fontanelle, 55enne colpito alla testa con un bastone 

Una rissa tra vicini di casa avvenuta l’altro ieri sera all’ingresso di Fontanelle, popoloso quartiere periferico di Agrigento

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

È di una persona ferita e un’altra denunciata il bilancio di una rissa tra vicini di casa avvenuta l’altro ieri sera all’ingresso di Fontanelle, popoloso quartiere periferico di Agrigento. Un cinquantacinquenne è finito in ospedale con un importante trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa con un bastone. L’aggressore, un cinquantenne, è stato invece denunciato per il reato di lesioni personali.

La lite tra i due vicini di casa è avvenuta poco prima della mezzanotte. Non è chiaro il motivo alla base della zuffa ma tra i condomini, pare, non scorresse buon sangue. Dalle parole si è passati ai fatti con il più esagitato che si è armato di bastone e ha colpito violentemente alla testa il rivale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno riportato la calma. Il 55enne è stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso mentre il 50enne è stato denunciato. 

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