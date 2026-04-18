Palermo

Furto di energia elettrica, denunciate 13 persone

L’azione, eseguita in stretta sinergia con il personale tecnico dell'azienda "Enel", ha permesso di accertare sistematiche violazioni alla rete di distribuzione elettrica domestica

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito di una attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa mirata alla tutela del patrimonio e della sicurezza pubblica nel capoluogo siciliano, i Carabinieri della Stazione di Palermo Brancaccio, coadiuvati dai militari delle Stazioni di Villagrazia, Scalo, Centro e Acqua dei Corsari, hanno denunciato 13 persone per furto aggravato di energia elettrica.

L’azione, eseguita in stretta sinergia con il personale tecnico dell’azienda “Enel”, ha permesso di accertare sistematiche violazioni alla rete di distribuzione elettrica domestica, nello specifico, sono state denunciate 9 persone di età compresa tra i 29 e i 79 anni, residenti tra via Brancaccio e cortile La Rocca, i quali avevano predisposto allacci abusivi per alimentare le proprie abitazioni bypassando i sistemi di misurazione.  Analogamente, in via Rocco Lentini, sono stati denunciati altri quattro soggetti, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, tra i quali figura un giovane già sottoposto al regime della detenzione domiciliare. L’intera operazione si inquadra nella costante e capillare attività di monitoraggio svolta dall’Arma per garantire la legalità nei quartieri della città.

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