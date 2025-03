Lutto nella sanità agrigentina, è morto lo psichiatra Pippo Provenzano 

Lutto nel mondo della sanità agrigentina. La scorsa notte è venuto a mancare Giuseppe Provenzano, per tutti Pippo, ex primario del reparto di Psicogeriatria di Agrigento. Provenzano, 71 anni, era molto conosciuto in città per la sua attività in favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie, un professionista che in tutti questi anni si è preso cura della salute e del benessere di tanti pazienti affetti da demenza. Dopo il pensionamento, avvenuto nel 2021, ha continuato la sua attività in favore dei pazienti fragili attraverso convegni, dibattiti e conferenze.