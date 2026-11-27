Un confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, avvocati e operatori impegnati nel contrasto alla violenza di genere. È questo l’obiettivo della tavola rotonda dal titolo “Mai più sole”, in programma sabato 28 novembre, alle 10:30, al Circolo dei Nobili, in via Atenea 307. L’iniziativa punta a mettere a confronto competenze ed esperienze diverse su un fenomeno che continua a rappresentare una delle emergenze sociali più rilevanti, richiedendo risposte coordinate sul piano della prevenzione, della protezione delle vittime e dell’intervento istituzionale. A introdurre i lavori sarà l’avvocato Paola Antinoro, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Agrigento. Seguiranno i saluti dell’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale di FdI Sicilia, dell’avvocato Adriano Barba, presidente provinciale del partito, del dottor Gabriele Navarra, coordinatore cittadino della Gioventù Nazionale, dell’avvocato Daniela Marchese Ragona e della dottoressa Rosalia Sgarito. La discussione sarà moderata dalla giornalista Margherita Trupiano e vedrà la partecipazione di rappresentanti di diversi ambiti professionali e istituzionali.

Tra gli interventi in programma figurano quelli dell’avvocato Giuseppe Barba, dell’avvocato Lidia Macaluso, del commissario capo della Polizia di Stato Andrea Palermo e della dottoressa Antonella Gallo Carrabba, coordinatrice del Centro Antiviolenza Telefono Aiuto. Previsti anche i contributi della dottoressa Laura Vento e dell’onorevole Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia. A concludere l’incontro sarà l’onorevole Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e all’Ambiente. La presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo legale e dei servizi antiviolenza pone al centro del dibattito la necessità di affrontare il problema attraverso una rete di interventi che sappia coniugare strumenti giuridici, protezione e supporto alle donne che subiscono violenza. L’appuntamento di sabato si propone dunque come occasione di confronto pubblico su un tema che richiede risposte concrete e un impegno costante, ben oltre le iniziative legate alle singole ricorrenze.