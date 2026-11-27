Le corde dell’anima è un album strumentale, di esordio come solista, che si orienta ai generi della musica classica contemporanea, ambient, cinematic, composto da sette brani collegati tra loro, pensati come un unico flusso narrativo di 22 minuti. Interamente registrato in fingerpicking con chitarra classica elettroacustica, il disco alterna arpeggi viaggianti a momenti narrativi da colonna sonora, silenzi a momenti intensi e pieni. Le tracce scorrono senza interruzioni nette, legate talvolta da alcuni elementi sonori naturali: pioggia, mare, vento, stanze, passi, porte. L’estetica è autunnale, intima, cinematografica: un intimo e breve viaggio sonoro che evoca sensazioni, immagini, silenzi, ricordi, introspezione, malinconia, con un accenno speranza. I brani sono stati composti tra il 2013 e il 2021. Come bozze e promemoria sono rimasti per anni sul telefono, fino al mese di Agosto 2026, quando in una settimana, presso il proprio home studio appena realizzato, Marco registra Le corde dell’anima, dedicando i quasi due mesi successivi a mix e mastering.

Marco Lisci è un chitarrista, compositore originario di Agrigento, classe 1988. Dopo diversi anni di live in giro per la Sicilia con tribute band rock e metal, esordisce il 6 Novembre 2026 pubblicando il suo primo album dal genere classica contemporanea, interamente suonato con chitarra classica, la sua passione più grande che lo accompagna da sempre.