La Procura di Sciacca ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di due persone – Yassine Ben Hasse, 23 anni, e Firas Ben Halima, 22 anni – per una rapina ai danni di un connazionale di 46 anni avvenuta il 7 gennaio dello scorso anno nel centro della città. I due imputati compariranno in aula davanti il gup il prossimo 27 marzo per la prima udienza preliminare.

La vicenda risale all’inizio dello scorso anno. Secondo quanto ricostruito, i due giovani tunisini avrebbero aggredito il connazionale prima spruzzandogli addosso dello spray urticante e poi aggredendolo e buttandolo a terra. La rapina messa a segno fruttò un bottino di 60 euro. I due ragazzi vennero individuati dai carabinieri dopo la denuncia presentata dalla vittima.