Ennesima truffa del finto carabinieri nell’Agrigentino. Questa volta a cadere nel raggiro è stato un anziano pensionato di Ribera. Il copione, purtroppo, è sempre lo stesso. L’uomo è stato contattato telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma che, con una scusa e un certo allarmismo, gli ha prospettato situazioni non facili da risolvere se non consegnando denaro.

Poco dopo è entrato in scena un secondo malvivente che, fingendosi carabiniere, si è presentato alla porta di casa del pensionato facendosi consegnare gioielli e preziosi per un valore stimato in 17 mila euro. Soltanto più tardi l’anziano ha capito di essere stato truffato e ha chiamato le forze dell’ordine. Al via le indagini dei militari dell’Arma della locale Tenenza per risalire ai malviventi.