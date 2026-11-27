Un quarantaquattrenne agrigentino è finito a processo con le gravi accuse di stalking e sequestro di persona ai danni dell’ex compagna, una donna poco più giovane che si è costituita parte civile. Il procedimento è in corso davanti il giudice del tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano. I fatti contestati risalgono alla fine dello scorso anno.

Agli atti una inquietante lista di episodi incresciosi che sarebbero stati commessi dall’uomo. In una occasione, secondo quanto contestato, avrebbe segregato la compagna in casa chiudendola a chiave in una stanza, lasciandola senza cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto e sputandole addosso. L’uomo, inoltre, avrebbe anche impugnato delle forbici minacciando la donna. Condotte violente che sarebbero proseguite anche dopo la fine della relazione.