Maltempo, attivata la sala operativa di Protezione civile del Libero Consorzio di Agrigento

Sarà attiva dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani 12 novembre 2024 la sala operativa di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’avviso regionale di rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 24316 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha segnalato infatti a partire da oggi e per tutto il 12 novembre il livello di allerta Arancione per buona parte della Sicilia, in particolare per le zone D ed E che includono l’intera provincia di Agrigento. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, attività elettrica e forti venti dai quadranti sudorientali.

Il Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento ha attivato il numero verde telefonico per le emergenze: 800 315555, al quale i cittadini potranno segnalare ogni criticità legata al maltempo. La gestione della sala operativa sarà effettuata dal personale del Gruppo di Protezione Civile, che ha allertato anche le associazioni di volontariato. Previsto inoltre un costante monitoraggio della rete stradale di competenza del Libero Consorzio (strade provinciali ed ex consortili e regionali) tramite il personale del Settore Infrastrutture Stradali.

Si raccomanda come di consueto la massima prudenza in caso di spostamenti in auto sulla rete viaria interna, nei pressi di torrenti e valloni e su ponti ed attraversamenti a rischio esondazione, oltre che nei pressi dei cantieri tuttora attivi per la realizzazione di opere di manutenzione dei tracciati e in presenza di fango e detriti sulle carreggiate.