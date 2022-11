Maltempo in arrivo, la Protezione civile dirama allerta gialla

Forte instabilità meteo su parte delle regioni del Centro e del Sud, specie su Lazio, Campania e Sicilia: lo rende noto la Protezione civile, secondo la quale da questa notte si verificheranno precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania e il persistere dell’instabilità sulla Sicilia, specie nei settori occidentali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 14 novembre, allerta gialla su settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia.

In particolare si consiglia:

• Di rimane a casa in luoghi sicuri e di uscire solamente in casi di estrema necessità;

• Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili;

• Di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari;

• Di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l’uso se non in caso di necessità;

• Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti;

• Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure;

• Di evitare e fare attenzione agli attraversamenti dei fiumi e dei valloni;

• Di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell’informazione nazionale e locale;

• Di contattare in caso di pericolo a persone e/o cose i Vigili del Fuoco