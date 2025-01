Maltempo, in Sicilia domani cala allerta che diventa gialla

Il livello di allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, per la restante giornata di oggi, permane rosso nel Messinese mentre diventa arancione nel resto della Sicilia orientale e centrale. Giallo nel palermitano e nel trapanese. Lo dice l’avviso della protezione civile regionale siciliana. Il livello di allerta per domani è giallo (attenzione) per rischio meteo-idrogeologico e verde per rischio idraulico (rimane giallo nel Messinese). L’avviso dice che “persistono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”.