Mandorlo in Fiore, Micciché: “sostegno economico da parte della Regione” 

“La Regione sosterrà economicamente la 76° edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore. Ringrazio il presidente Renato Schifani per la sensibilità dimostrata e per l’impegno con il quale è riuscito a trovare i percorsi amministrativi e le modalità per finanziare la manifestazione, conosciuta in tutto il mondo”. E’ quanto afferma il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, che oggi ha partecipato a una riunione nella sede della Presidenza della Regione, a Palazzo d’Orléans a Palermo.

“Il presidente Schifani – aggiunge il primo cittadino – ha motivato questo importante stanziamento, riconoscendo il valore e l’importanza della kermesse, che sarà inserita nel circuito delle iniziative per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Una decisione che garantisce lo svolgimento della Sagra rappresenta un segnale di attenzione verso la città. Ci apprestiamo a vivere un anno intenso e ricco di iniziative culturali: una sfida che vogliamo vincere e che vede la Regione al nostro fianco”.