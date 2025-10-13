Agrigento

Mandorlo in Fiore, tutto pronto per la 78esima edizione dal 7 al 15 marzo

È un appuntamento irrinunciabile, all’insegna di tradizioni, musica, danze, spettacoli e intrattenimento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La 78ª edizione del Mandorlo in Fiore si svolgerà ad Agrigento da sabato 7 a domenica 15 marzo 2026. Così annunciano il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore al Turismo, Spettacoli e Grandi Eventi, Carmelo Cantone, e l’assessore alla Cultura, Sandro Montalbano.

Miccichè, Cantone e Montalbano affermano: “Conoscere molto in anticipo e con certezza la data di svolgimento dell’evento ‘Mandorlo in Fiore’ è fondamentale, perché consente soprattutto agli operatori del settore turistico di programmare per tempo i propri pacchetti e le offerte comprendendo anche la meta di Agrigento.

Il ‘Mandorlo in Fiore’ è la manifestazione più importante per la città di Agrigento, rappresentandone l’identità culturale e storica. È un appuntamento irrinunciabile, all’insegna di tradizioni, musica, danze, spettacoli e intrattenimento, a sintesi e suggello dei valori della pace e della fratellanza tra i popoli del mondo, e che ogni anno richiama tanti cittadini, turisti e visitatori. L’Amministrazione sta lavorando per realizzare una manifestazione di successo, sulla scia delle edizioni precedenti. Vi aspettiamo ad Agrigento dal 7 al 15 marzo 2026, per il 78° Mandorlo in Fiore.”

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Mandorlo in Fiore, tutto pronto per la 78esima edizione dal 7 al 15 marzo
Caltanissetta

La dea bendata bacia la Sicilia, vinti 83mila euro
Catania

Dosi di droga prenotate in chat e consegna a domicilio, arrestato pusher
Lampedusa

La ong Nadir con 56 migranti sbarcati a Lampedusa
Caltanissetta

Furto, droga e armi: arrestati quattro condannati
Agrigento

Giornata Mondiale della Menopausa, visite gratuite ginecologiche ed uroginecologiche all’ospedale di Agrigento