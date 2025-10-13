Operaio precipita mentre lavora, drammatico incidente sul lavoro

All’indomani della Giornata dedicata alle vittime del lavoro, celebrata domenica 12 ottobre 2025, la settimana inizia ancora con un incidente sul lavoro che si è verificato in un magazzino nei pressi della strada provinciale per Francofonte(Siracusa) all’incrocio con la strada per Ambelia.

Per cause che sono al vaglio delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Militello, competente per territorio, un operaio di nazionalità tunisina che lavora con una ditta di Giarre, è precipitato al suolo mentre stava eseguendo dei lavori. Le sue condizioni ai soccorritori sono subito apparse gravissime. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.