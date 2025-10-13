Politica

A Catania ‘Patrioti in Comune’ di Fratelli d’Italia

Tre giornate di dibattiti e approfondimenti dedicate agli amministratori locali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Torna a Catania ‘Patrioti in Comune’, la manifestazione promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, giunta alla seconda edizione che si terrà dal 17 al 19 ottobre al 4 Spa Hotel di Catania. Tre giornate di dibattiti e approfondimenti dedicate agli amministratori locali per discutere dei temi più attuali che riguardano la gestione dei Comuni, quali la programmazione europea, le infrastrutture, la protezione civile, il Pnrr, la valorizzazione dei beni culturali e il turismo.

L’appuntamento vedrà la partecipazione tra gli altri del Presidente del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Nello Musumeci, Adolfo Urso e Matteo Piantedosi, di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito, e poi Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, gli assessori regionali Elvira Amata, Alessandro Aricò, Giusi Savarino e Francesco Scarpinato, il presidente della commissione bilancio all’Ars, Dario Daidone, Giuseppe Zitelli, componente della commissione sanità all’Ars, Salvo Pogliese e Giuseppe Ciancitto, parlamentari nazionali, Ruggero Razza, parlamentare europeo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Trovati in un garage 50 chili di rame privo di guaina e oltre 300 kg di cavi elettrici, tre denunce
Politica

Pesca, dalla Regione 1 mln per recupero e valorizzazione borghi marinari
Apertura

Caltabellotta, distrutti 200 alberi di arancio e pesco: al via le indagini
Politica

A Catania ‘Patrioti in Comune’ di Fratelli d’Italia
Palermo

Omicidio Taormina, le telecamere riprendono la fuga del branco: perquisizioni allo Zen
Catania

Arma clandestina, munizionamento e marijuana, arrestato 28enne