Manovre d’emergenza per salvare la vita, sensibilizzazione in piazza Cavour ad Agrigento

Successo di partecipazione, ad Agrigento come in oltre cinquanta piazze italiane, per la domenica dedicata alla diffusione della conoscenza delle manovre salvavita con tecniche di rianimazione e di disostruzione da corpo estraneo.

L’iniziativa, svoltasi ieri in piazza Cavour ad Agrigento, è stata organizzata dalla SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, l’Ordine dei Medici di Agrigento, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione di protezione civile GISE.

Nel corso della mattinata una nutrita schiera di genitori, nonni ma anche tanti giovani hanno avuto l’opportunità di conoscere e apprendere, attraverso diverse dimostrazioni pratiche, le importanti manovre di emergenza la cui corretta esecuzione si rivela essenziale per salvare la vita.