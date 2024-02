Manutenzione straordinaria strade provinciali, al via bando di gara

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria sono previsti sulla rete viaria di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato pubblicato infatti sulla home page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it l’avviso riguardante l’indagine di mercato per l’Accordo Quadro annuale relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su SP n.59 bivio SS 123-Campobello di Licata, SP n.10 Campobello-Fiume Salso, SP n.5A Camastra- Sottafari- C. Aronica, e SPR n. 64 Campobello-Quota 284-SS 123. La procedura negoziata sarà gestita integralmente in modalità telematica e pertanto saranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti del Libero Consorzio.

L’importo a base d’asta dell’appalto è di 440.000,00 euro più Iva, compresi 13.200,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finanziati con DM n. 49/2018 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane”. Gli interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione entro le ore 12:00 del 27 febbraio prossimo. L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio saranno effettuati in seduta pubblica tramite la piattaforma telematica Maggioli il 28 febbraio alle ore 9:00 nella sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (via Acrone 27).

I dettagli al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15316