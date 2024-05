Mareamico: “trovata tartaruga caretta caretta morta in spiaggia”

“Ancora un’altra tartaruga caretta caretta trovata morta presso la spiaggia Babbaluciaru. Questa volta siamo riusciti a farla prelevare e trasportarla all’Istituto zooprofilattico di Palermo, che scoprirà la vera causa di morte e scoprirà anche se ha in corpo un microchip, visto che pare sia stata operata per l’amputazione di parte dell’arto posteriore destro.” Cosi in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.