Maxi furto alla zona industriale di Agrigento, rubati 50 mila euro ad impresa

Colpo alla zona industriale di Agrigento. Due malviventi, con volto travisato, sono riusciti a fare irruzione all’interno di un’impresa in contrada San Benedetto. Una volta dentro sono riusciti a rubare quasi 10 mila euro in contanti dal registratore di cassa e alcuni assegni per un valore complessivo di circa 40 mila euro.

Poi la fuga con un furgone Fiorino, risultato rubato, che era stato parcheggiato all’esterno della ditta. A denunciare l’accaduto è stato il titolare. Al via le indagini dei carabinieri della Tenenza di Favara. L’impresa è provvista di telecamere di sorveglianza che potranno dare certamente un importante aiuto all’attività investigativa.