Maxi incendio al Parco Icori, il sindaco Sodano: “Deve tornare ad essere luogo di vita”

“Ho fatto un sopralluogo al Parco Icori e fortunatamente la situazione non è disastrosa come avevamo temuto.” A parlare è il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, dopo l’incendio che la scorsa notte ha interessato il Parco dell’Addolarata. “Gli incendi che hanno interessato l’area hanno coinvolto prevalentemente sterpaglie. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro e, per rafforzare le operazioni di spegnimento, ho disposto l’invio di un mezzo della nostra Protezione Civile comunale per intervenire sui focolai ancora presenti nell’area del Parco dell’Addolorata. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale e ai volontari della Protezione Civile di Agrigento per la professionalità, la dedizione e il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore per mettere in sicurezza il nostro territorio. A loro va la gratitudine dell’intera comunità agrigentina. Scongiurata la catastrofe, questo deve essere il momento della responsabilità e della visione per i prossimi decenni.”

Il sindaco poi rilancia: “Agrigento possiede un patrimonio arboreo e naturalistico di straordinario valore che abbiamo il dovere di tutelare, valorizzare e consegnare alle future generazioni. Per quanto riguarda il Parco Icori e l’area boschiva di Fondacazzo, da oggi deve nascere una collaborazione concreta tra amministrazione, associazioni e cittadini. Questi luoghi non possono più essere chiusi, né diventare ricettacolo di degrado e di rifiuti. Devono tornare a essere luoghi di vita, di famiglie, di sport, di socialità e di bellezza. Curare il nostro territorio significa costruire il futuro di Agrigento, questo è l’impegno che dobbiamo assumerci insieme.”