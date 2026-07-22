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Appicca fuoco alla sua auto e viene travolto dalle fiamme, grave insegnante agrigentino

Insegnane di 48 anni di Castrofilippo in gravi condizioni, non si esclude il gesto volontario

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Un insegnante di 48 anni di Castrofilippo si trova ricoverato in prognosi riservata dopo aver riportato gravi ustioni su tutto il corpo in seguito all’incendio della sua auto. È successo la scorsa notte nel paese dell’Agrigentino e la dinamica è ancora tutta da chiarire.

Secondo una prima ipotesi, l’insegnante avrebbe appiccato le fiamme all’utilitaria cospargendola di liquido infiammabile con il ritorno di fiamma che lo ha investito in pieno. Il fuoco gli ha provocato gravissime ustioni su tutto il corpo. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il numero unico di emergenza con il personale del 118 che lo ha immediatamente trasferito al Barone Lombardo di Canicattì. Dopo un primo ricovero è stato disposto il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un gesto volontario. 

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