Nasconde oltre 300 grammi di droga in cameretta, arrestato 15enne

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 15 anni che, in casa, nascondeva marijuana e hashish. L’intervento si inserisce nell’ambito delle incessanti attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga e della circolazione di stupefacenti tra giovanissimi, poste in essere dalla Questura di Catania in tutto il territorio cittadino.

Il 15enne è stato individuato a seguito di una meticolosa attività info-investigativa condotta dagli agenti della IV sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile. In questo caso, il rinvenimento della droga è avvenuto nel corso della perquisizione di un’abitazione di viale Nitta, nel quartiere di Librino, dove il giovane risiede. Dopo le prime verifiche, il ragazzo ha ammesso di avere in suo possesso marijuana e hashish, nascoste nell’armadio della sua cameretta. Effettivamente, i poliziotti hanno rinvenuto una valigetta con all’interno tre buste di marijuana, per un peso di 300 grammi, e un involucro di hashish gelatinoso, del tipo “polline”, di 35 grammi. Oltre alla droga, i poliziotti hanno pure rinvenuto un bilancino di precisione e materiale adoperato per il confezionamento delle dosi. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il minore è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione della Procura per i Minorenni, il 15enne è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti.