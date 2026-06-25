Maxi rissa a Porta di Ponte, immigrati si fronteggiano anche con lancio di bottiglie 

Una maxi rissa è avvenuta nelle scorse ore nel centro di Agrigento, nei pressi di Porta di Ponte. Due gruppi di immigrati si sono fronteggiati per motivi ancora non del tutto chiari. I protagonisti hanno dato vita ad una zuffa, anche con lancio di bottiglie. Diversi avventori dei locali della movida, impauriti, si sono dileguati dopo aver assistito alla scena.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i poliziotti ma degli esagitati nessuna traccia. Due persone, un uomo e una donna con regolare permesso di soggiorno, sono stati identificati. Al vaglio degli investigatori le immagini estrapolate dalla telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.