Rifiuti, 22 tonnellate aggiuntive al giorno conferibili nell’impianto Traina 

La SRR ATO 4 Agrigento Est comunica di avere ottenuto un incremento di 22 tonnellate giornaliere dei quantitativi conferibili presso l’impianto Traina, un risultato significativo che consentirà di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei Comuni dell’ambito territoriale e di garantire una maggiore continuità nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’importante risultato è stato raggiunto a seguito delle interlocuzioni avviate con il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana e dell’incontro istituzionale svoltosi a Palermo tra il Presidente della SRR ATO 4 Agrigento Est, Vito Terrana, coadiuvato dall’Ing, Alex Tuttolomondo e dal geometra Pasquale Traina con il Direttore Generale del Dipartimento, Arturo Vallone, il Dirigente del Settore IV, l’Arch. Valenza, alla presenza dell’imprenditore Traina, titolare dell’impianto TMB. La partecipazione congiunta degli amministratori, presenti in assessorato, conferma la forte sinergia istituzionale tra i Comuni dell’ambito, impegnati in un’azione condivisa e coordinata per affrontare le criticità del settore e tutelare gli interessi delle comunità locali.

«L’assegnazione di ulteriori 22 tonnellate giornaliere rappresenta un risultato concreto e importante per il nostro territorio – dichiara il Presidente Vito Terrana –. In una fase particolarmente delicata per il sistema regionale dei rifiuti, questo incremento consentirà ai Comuni dell’ambito di operare con maggiore serenità e di garantire servizi più efficienti ai cittadini. Desidero ringraziare l’Assessore regionale Francesco Colianni, il Direttore Generale Arturo Vallone e il Dirigente Valenza per l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze del territorio agrigentino».

La SRR ATO 4 Agrigento Est continuerà a lavorare in stretta collaborazione con la Regione Siciliana e con i Comuni soci per individuare ulteriori soluzioni finalizzate al rafforzamento del sistema impiantistico e al miglioramento dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, nell’interesse dei cittadini e della tutela ambientale del territorio.